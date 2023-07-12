ВОЙНА В Украине Не успевшим до 1 августа вклеить фото придется обменять паспорт Украины на id-карту

2023-07-12 15:38

С 1 июля 2023 года в Украине решением Правительства отменен карантин, введенный из-за пандемии COVID-19.

Государственная миграционная служба информирует, что в связи с этим возобновляются сроки для вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в виде паспорта-книжечки) по достижению лицом 25- или 45-летнего возраста.

Если вам исполнились 25-ть или 45-ть лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022 , вам необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года.

Если фотография вклеена не будет, паспорт подлежит обмену на id-карту.