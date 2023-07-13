ВОЙНА В Украине Резніков впевнений, що касетні боєприпаси змінять правила гри у боротьбі проти окупантів

2023-07-13 12:30

Міністр оборони України відкинув несхвалення деяких країн і гуманітарних груп щодо рішенням уряду США надіслати Україні касетні боєприпаси.

Він зазначив, що під час війни вже було декілька рішень, які змінили її правила, зокрема, передача Україні 155-міліметрових артилерійських систем та різних типів РСЗВ: "І я сподіваюся, що касетні боєприпаси (стануть) наступною зміною правил гри як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій".

Резніков підкреслив, що використання цієї зброї буде обмежено позаміськими районами на території України. За його словами, партнери України також будуть проінформовані про застосування та дію касетної зброї.