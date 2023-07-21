ВОЙНА В Украине Понад 20 нових моделей українських дронів вже взято на озброєння ЗСУ та вдало нищать орків і їх техніку

2023-07-21 17:32

Ми зібрали 82 виробника суто українського. Вони зголосились робити, і ми на озброєння вже прийняли більше 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків і їх техніку, – повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він нагадав, що за ініціативи Міноборони Уряд ухвалив відповідну постанову, яка спрощу постановку на озброєння українських БПЛА.

Резніков додав, що раніше для того, щоб новий дрон поставили на озброєння, треба було чекати приблизно 2 роки, а зараз – це три тижні, “якщо у вас все правильно і є гарантія якості”.

Ще одним проривом міністр назвав постанову, якою підвищено частку прибутку на іноземні комплектуючі під час виробництва дронів до 25%.