ВОЙНА В Украине У Владимира Зеленского впервые озвучили три варианта завершения войны

2023-07-13 15:37

В Офисе президента озвучили три варианта завершения войны, включающие выигрыш, маловероятный проигрыш Украины или предполагаемый "Минск-3". Об этом в эфире телемарафона 13 июля рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Есть только три варианта конца войны. Первый: мы выиграли и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и, соответственно, иметь очень четкие партнерские отношения. Сможет модернизировать армию и иметь эффективную армию", - отметил он.

По словам Подоляка, параллельно с этим будет зона демилитаризации с российской федерацией, рв лишат ракет определенной дальности, а также будет проведен саммит по контролю над ядерными арсеналами россии.

Вторым вариантом может быть проигрыш Украины - и "тогда Украина просто будет постепенно умирать" в течение нескольких лет.

"Есть третий вариант - посередине: мы не проиграли, но есть линия разграничения - "Минск-3". Это значит, что вы просто будете умирать очень медленно. Будут подключать вам аппарат, который будет поддерживать вашу жизнь", - сказал Подоляк.

По его мнению, это будет означать, что государственности в Украине уже не будет. "Поэтому все остальное - это попытка найти какие-то альтернативные элементы, которые позволят что-то продолжить. У нас с вами варианты очень простые - выиграть или проиграть", - резюмировал советник руководителя ОП.

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