Следующий саммит НАТО будет для Украины победным - Данилов

Следующий саммит НАТО, который будет проходить в США, будет для Украины победным. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Украинскому радио, обнародованном в пятницу.
Данилов согласился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой относительно результатов саммита НАТО.
Кулеба заявил, что не устраивает только один момент, что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что Украину либо приглашают к членству, либо пригласим Украину условно завтра.
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«Я согласен со своим коллегой, в его трактовке этого вопроса. Однако я уверен, что следующий саммит, который будет проходить в следующем году в США, будет максимально победным. Мы приложим к этому максимум усилий, но это совместная работа всего нашего общества. Это не задача только какого-то отдельного министра, это наша общая задача. Это большая работа, которую не надо бояться, потому что в мире нет ничего невозможного», - рассказал Данилов.
Дополнение
Лидеры стран НАТО на Вильнюсском саммите во вторник, 11 июля, обнародовали итоговое коммюнике, в котором говорится, что будущее Украины в НАТО, и она получит приглашение к вступлению, когда все страны-члены с этим согласятся, а также будут выполнены соответствующие условия.