Политика У Верховній Раді пропонують скорочувати ув'язненим термін за кожну прочитану книгу

2023-07-17 09:37

У Верховну Раду подали законопроєкт №9477, який дасть змогу засудженим людям зскорочувати свій строк ув'язнення читанням книжок.

Автор законопроєкту – нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко упояснювальній записці зазначає, що установа відбування покарань призначене також для сприяння виправленню та ресоціалізації засуджених. У зв'язку із цим депутат запропонував скороченням строку мотивувати засуджених на читання як на один зі способів виправлення.

Згідно із пропозицією нардепа, одна прочитана книжка має відмінусувати три доби позбавлення волі. Однак це стосується лише книжок, схвалених Міністерством юстиції.

При цьому для такого пом'якшення існуватиме ліміт не більше 10 книг на рік. Тобто через рік можна зменшити термін перебування у в'язниці на місяць.