ВОЙНА В Украине Украинская разведка напомнила слова Буданова, что "Крымский мост - конструкция там лишняя"

2023-07-17 10:27

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул Суспільному 17 июля, что ведомство не комментирует причины инцидента на Крымском мосту. В то же время он напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова, что "мост - конструкция там лишняя".

"Сейчас весь мир видит многие километровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там лишняя", - заявил Юсов.

Он также отметил, что из-за разрушения моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.

"Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы - это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны", - добавил спикер.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы. По данным соцсетей, обрушилась значительная часть моста. Может устал? :-)