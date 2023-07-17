ВОЙНА В Украине Украинская разведка напомнила слова Буданова, что "Крымский мост - конструкция там лишняя"

2023-07-17 10:27

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул Суспільному 17 июля, что ведомство не комментирует причины инцидента на Крымском мосту. В то же время он напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова, что "мост - конструкция там лишняя".

"Сейчас весь мир видит многие километровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там лишняя", - заявил Юсов.

Он также отметил, что из-за разрушения моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.

"Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы - это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны", - добавил спикер.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы. По данным соцсетей, обрушилась значительная часть моста. Может устал? :-)

subscriber subscriber

Еще по теме

В СБУ пояснили, когда раскроют все подробности бавовны на Крымском мосту

2023-07-17 15:39

У Зеленского небанально отреагировали на разрушение Крымского моста

2023-07-17 13:32

видео На Крымском мосту раздались взрывы: в сети появились первые фото повреждений

2023-07-17 08:41

Данилов посоветовал роССиянам поскорее бежать из Крыма через Керченский мост

2023-06-21 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

США разрешили странам ЕС обучать украинских пилотов на истребителях F-16

2023-07-17 16:48

рф пытается вернуть утраченные позиции - Генштаб

2023-07-17 16:05

В СБУ пояснили, когда раскроют все подробности бавовны на Крымском мосту

2023-07-17 15:39

В разведке заявили, что угроза ядерного теракта на Запорожской АЭС не миновала

2023-07-17 14:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

США разрешили странам ЕС обучать украинских пилотов на истребителях F-16 2023-07-17 16:48
рф пытается вернуть утраченные позиции - Генштаб 2023-07-17 16:05
В СБУ пояснили, когда раскроют все подробности бавовны на Крымском мосту 2023-07-17 15:39
В разведке заявили, что угроза ядерного теракта на Запорожской АЭС не миновала 2023-07-17 14:31