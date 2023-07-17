ВОЙНА В Украине "Бавовна" на Крымском мосту: сколько времени нужно на его восстановление

2023-07-17 20:48

Сложность восстановления переправы состоит в том, что нужно заменить сразу несколько плит и починить опоры.

На Крымском мосту ночью 17 июля произошла "бавовна". Это уже второй подобный эпизод на оккупированном РФ полуострове. В то же время быстрое возобновление переправы невозможно.

Об этом пишет 24 канал.

Как отмечается, на восстановление полноценного движения на разрушенной переправе уходит по меньшей мере один-два года. Тяжесть работ заключается в том, что необходимо установить несколько плит, вернуть опоры и провести полную проверку всей конструкции. Однако и это не гарантирует, что использование моста будет безопасным.

"Если в спешке и без соблюдения технологий будут восстанавливать, то могут за год где-то успеть, но мост будет крайне опасен для использования", - пояснили источники канала.

Интересно и то, что сухопутный коридор, по которому передвигаются, в частности, и российские войска — простреливается, а вскоре будет под полным огневым контролем ВСУ.

Напомним, что если Крымский мост очень поврежден, россиянам придется уйти из Херсонской и Запорожской областей.