ВОЙНА В Украине Як зміниться мобілізація в серпні - які повістки видаватимуть військовозобов'язаним

2023-07-28 21:36

В Україні воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено до 18 серпня 2023 року. Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також повістку може вручати роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.

Загалом існує кілька видів повісток, однак, оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18-1 Закону про військовий обов'язок і військову службу, у серпні видаватимуться такі види повісток: