ВОЙНА В Украине Як зміниться мобілізація в серпні - які повістки видаватимуть військовозобов'язаним

2023-07-28 21:36

В Україні воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено до 18 серпня 2023 року. Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також повістку може вручати роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.

Загалом існує кілька видів повісток, однак, оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18-1 Закону про військовий обов'язок і військову службу, у серпні видаватимуться такі види повісток:

  1. Повістка для уточнення даних, яку вручають, щоб оновити інформацію про військовозобов'язаного - стан здоров'я, місце роботи, сімейний стан.
  2. Повістка на проходження військово-лікарської комісії, яка зобов'язує військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. Після проходження ВЛК до медичної картки заноситься висновок комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби.
  3. Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.
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