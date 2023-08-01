ВОЙНА В Украине Стали известны детали освобождения села Старомайорское Донецкой области

2023-08-01 10:26

Украинским защитникам приходилось продвигаться по минным полям для освобождения села Старомайорское в Донецкой области. Об этом рассказал спикер сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Украинские воины освободили Старомайорское в условиях тотального минирования.

"Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. рашисты заминировали все что только возможно, даже наши специалисты из ССО были озадачены, наши инженеры имели много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании", – сказал Шершень.

Он отметил, что оккупанты поставили много ловушек. Штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем совершали подрыв.

"Если (мину, - ред.) "лепесток" находили, то длинной палкой надо было по ней бить, чтобы лепесток взорвался. Как правило противопехотные мины не трогают, их только замечают, потому что под ними могут быть вспомогательные гранаты", - рассказал он.

Шершень отметил, что украинские инженеры не смогли эвакуировать трофейную технику из Старомайорского из-за минных полей.

"Есть такие так называемые "минные шлагбаумы" - перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей... В общем, ситуация контролируемая, село несколько обстреливается из артиллерии и минометов", - заявил он.