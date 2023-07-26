ВСУ имеют успех у Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Представитель Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имели успех в районе Старомайорского на южном фронте.
Источник: Ковалев на брифинге, Military Media Center
Дословно: "Украинские войска имели успех в районе Старомайорского на южном фронте".
Детали: По словам Ковалева, силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах.
Вместе с тем россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботино.
Ковалев добавил, что враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы.
Спикер отметил, что украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Прямая речь: "Украинские воины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника".
На Бахмутском направлении защитники продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута.
На Купянском и Лиманском направлениях силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов. Там продолжаются тяжелые бои, за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
Напомним:
- 25 июля спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте, также защитники наступают возле Бахмута.
- 18 июля сообщалось, что продолжаются тяжелые бои за село Старомайорское Донецкой области, преимущество на стороне украинских защитников.