ВОЙНА В Украине ВСУ имели успех возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского на Донетчине, - Генштаб

2023-08-10 19:15

Украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

"В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

В то же время российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалинова, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах, отметил Ковалев.

"На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать врага. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки", - добавил спикер.