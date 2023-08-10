ВСУ имели успех возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского на Донетчине, - Генштаб

Украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
"В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
В то же время российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалинова, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике.
Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах, отметил Ковалев.
"На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать врага. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки", - добавил спикер.