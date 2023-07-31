ВОЙНА В Украине Резников: в Украине "настоящий бум" производства дронов

2023-07-31 17:37

 

В Украине ожидается "настоящий бум" производства отечественных дронов.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников на заседании Конгресса местных и региональных властей, 30 июля.

Отмечается, что уже получилось существенно наладить производство украинских дронов. По словам Резникова, в этой сфере наблюдают "настоящий бум".

Министр обороны добавил, что такой прорыв стал возможным благодаря программам, реализованным правительством, в том числе благодаря упрощенной процедуре для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Теперь процедура ввода в эксплуатацию дронов занимает всего несколько недель вместо двух лет - вместе с заключением государственных контрактов.

К тому же он отметил, что украинские власти урегулировали вопросы доходов для отечественных поставщиков сектора обороны. Поэтому теперь они имеют равные права с иностранными производителями летательных аппаратов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине больше не будет поселков городского типа. Что изменится

2023-07-31 22:15

Зеленский о работе нардепов: или они за Украину, или им будет сложно в Украине

2023-07-31 21:37

В Саудовскую Аравию на встречу по Украине пригласили представителей 30 стран – WSJ

2023-07-30 15:30

После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

2023-07-30 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ продолжают продвигаться на востоке и юге

2023-07-31 20:04

роССийские власти приказали молчать военкорам об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту, – ISW

2023-07-31 19:15

У оккупированной Керчи наблюдается большое количество десантных кораблей рф, - ОК "Південь"

2023-07-31 18:26

Резников: в Украине "настоящий бум" производства дронов

2023-07-31 17:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ продолжают продвигаться на востоке и юге 2023-07-31 20:04
роССийские власти приказали молчать военкорам об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту, – ISW 2023-07-31 19:15
У оккупированной Керчи наблюдается большое количество десантных кораблей рф, - ОК "Південь" 2023-07-31 18:26
Резников: в Украине "настоящий бум" производства дронов 2023-07-31 17:37