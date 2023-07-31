ВОЙНА В Украине Резников: в Украине "настоящий бум" производства дронов

2023-07-31 17:37

В Украине ожидается "настоящий бум" производства отечественных дронов.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников на заседании Конгресса местных и региональных властей, 30 июля.

Отмечается, что уже получилось существенно наладить производство украинских дронов. По словам Резникова, в этой сфере наблюдают "настоящий бум".

Министр обороны добавил, что такой прорыв стал возможным благодаря программам, реализованным правительством, в том числе благодаря упрощенной процедуре для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Теперь процедура ввода в эксплуатацию дронов занимает всего несколько недель вместо двух лет - вместе с заключением государственных контрактов.

К тому же он отметил, что украинские власти урегулировали вопросы доходов для отечественных поставщиков сектора обороны. Поэтому теперь они имеют равные права с иностранными производителями летательных аппаратов.