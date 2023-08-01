ВОЙНА В Украине НОВІ ПРАВИЛА МОБІЛІЗЦІЇ В УКРАЇНІ: з 1 серпня видають три види повісток

2023-08-01 14:32

З 1 серпня в Україні почали діяти НОВІ ПРАВИЛА МОБІЛІЗЦІЇ. Голова пресслужби Львівського обласного ТЦК Марія Левко пояснила, що видаватимуть 3 види повісток:

Повістки для уточнення даних

Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо.

Повістки на проходження військово-лікарської комісії

Ця повістка зобов'язує пройти медобстеження. До порядку денного додається карта обстеження та медогляду військовозобов'язаного. Після медкомісії на цій картці буде зазначено висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Мобілізаційний припис

Вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження служби.