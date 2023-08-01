ВОЙНА В Украине НОВІ ПРАВИЛА МОБІЛІЗЦІЇ В УКРАЇНІ: з 1 серпня видають три види повісток

2023-08-01 14:32

З 1 серпня в Україні почали діяти НОВІ ПРАВИЛА МОБІЛІЗЦІЇ. Голова пресслужби Львівського обласного ТЦК Марія Левко пояснила, що видаватимуть 3 види повісток:

  • Повістки для уточнення даних 

Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо.

  • Повістки на проходження військово-лікарської комісії

Ця повістка зобов'язує пройти медобстеження. До порядку денного додається карта обстеження та медогляду військовозобов'язаного. Після медкомісії на цій картці буде зазначено висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

  • Мобілізаційний припис 

Вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження служби.

subscriber subscriber

Еще по теме

Як зміниться мобілізація в серпні - які повістки видаватимуть військовозобов'язаним

2023-07-28 21:36

Мобілізація в Україні: що робити, якщо вручили повістку НЕ за місцем реєстрації

2023-02-28 12:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Мариуполе оккупанты готовятся к наступлению ВСУ

2023-08-01 16:05

НОВІ ПРАВИЛА МОБІЛІЗЦІЇ В УКРАЇНІ: з 1 серпня видають три види повісток

2023-08-01 14:32

документ Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, радіаційний фон також в нормі

2023-08-01 13:35

КАРТА Турецкий сухогруз прорвал зерновую блокаду страны-агрессора и прибыл в Украину

2023-08-01 12:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Мариуполе оккупанты готовятся к наступлению ВСУ 2023-08-01 16:05
НОВІ ПРАВИЛА МОБІЛІЗЦІЇ В УКРАЇНІ: з 1 серпня видають три види повісток 2023-08-01 14:32
документ Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, радіаційний фон також в нормі 2023-08-01 13:35
КАРТА Турецкий сухогруз прорвал зерновую блокаду страны-агрессора и прибыл в Украину 2023-08-01 12:27