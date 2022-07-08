Мир Украинцам предложили решить, что делать с гербом на монументе Родина-Мать в Киеве

2022-07-08 08:26

Министерство культуры и информационной политики совместно с Министерством цифровой трансформации предлагают украинцам принять участие в решении дальнейшей судьбы монумента Родина-Мать в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, следует решить, что делать со щитом, на котором до сих пор изображен герб Совка.

"Мы одевали ее в маковый венок, несколько раз подсвечивали цветами украинского флага. Но есть одно "но", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам министра, технический процесс декоммунизации монумента непростой: важно все сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не был поврежден.

А пока над технической стороной декоммунизации монумента будут работать специалисты, украинцам в мобильном приложении Дия предлагают пройти опрос "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента Родина-Мать?"

Минкульт предложил для голосования варианты:

  1. оставить все как есть
  2. снять советский герб и оставить щит чистым
  3. заменить совковый герб на тризуб

Сообщается, что участие в опросе могут принимать только совершеннолетние украинцы (не только киевляне). Голосование продлится до 21 июля.

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