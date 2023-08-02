ВОЙНА В Украине За месяц Украина получила от западных партнеров и союзников 5,3 млрд долларов

2023-08-02 14:31

Украина в июле привлекла в бюджет $5,3 млрд в виде грантов и кредитов от западных партнеров. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За июль месяц Украина привлекла в бюджет $5,3 млрд или 194 млрд грн, написал он.

В частности, в прошлом месяце Украина получила от ЕС $1,67 млрд, от Японии и Всемирного банка - $1,5 млрд, от США - $1,25 млрд, МВФ - $890.

Железняк отметил, что в июле Нацбанк продал валюты на $1,9 млрд, а привлечено было в 2,5 раза больше.

"Наши международные резервы снова увеличатся. Даже, скорее всего, нужно ожидать превышения отметки в $40 млрд. Гривна снова усилится, а инфляция уменьшится", - спрогнозировал нардеп.