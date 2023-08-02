ВОЙНА В Украине В Госдепе рассказали, когда можно будет садиться за стол переговоров с роССией

2023-08-02 21:37

 

Украинский президент Владимир Зеленский говорил о том, что он открыт для переговоров с Россией.

Россия может принять участие в переговорах по установлению мира в Украине, когда в Кремле действительно будут готовы к настоящей дипломатии.

Таким образом, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал отсутствие РФ в списке приглашенных на встречу в Саудовской Аравии, сообщает Укринформ.

Он заявил, что ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил о том, что он открыт для переговоров с Россией, когда она будет готова к настоящим переговорам.

"К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально – даже до начала этой войны – Россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии", – сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что Россия никогда не демонстрировала, что она действительно готова садиться за стол переговоров.

Вместе с тем, Миллера заявил, что встреча представителей разных стран в Саудовской Аравии позволит миру "услышать напрямую от Украины об упавших на них ужасах".

Напомним, ранее издание WSJ сообщило, что представители 30 стран (без РФ) соберутся в Саудовской Аравии, чтобы провести переговоры по ситуации в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что США примут участие в переговорах по мирному плану Зеленского в Саудовской Аравии.

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