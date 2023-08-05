ВОЙНА В Украине Китай подтвердил участие в переговорах о мире в Украине в Саудовской Аравии

2023-08-05 08:30

Делегация Китая посетит саммит в Саудовской Аравии, посвященный вопросам мира в Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Делегацию возглавит специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Он отправится в Джидду «по приглашению правительства Саудовской Аравии».

«Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса», – заявили в МИД страны.

Напомним, встреча в Джидде пройдет 5-6 августа. На саммит были приглашены до 30 западных и развивающихся стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику. Россия на встречу не приглашена.

Ранее СМИ сообщали, что участие Китая в таком саммите может свидетельствовать об изменении подхода Пекина к вопросу урегулирования войны россии против Украины.

В Офисе президента уже рассказали об ожиданиях от саммита по вопросам мира в Саудовской Аравии.