ВОЙНА В Украине Китай подтвердил участие в переговорах о мире в Украине в Саудовской Аравии

2023-08-05 08:30

 

Делегация Китая посетит саммит в Саудовской Аравии, посвященный вопросам мира в Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Делегацию возглавит специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Он отправится в Джидду «по приглашению правительства Саудовской Аравии».

«Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса», – заявили в МИД страны.

Напомним, встреча в Джидде пройдет 5-6 августа. На саммит были приглашены до 30 западных и развивающихся стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику. Россия на встречу не приглашена.

Ранее СМИ сообщали, что участие Китая в таком саммите может свидетельствовать об изменении подхода Пекина к вопросу урегулирования войны россии против Украины.

В Офисе президента уже рассказали об ожиданиях от саммита по вопросам мира в Саудовской Аравии.

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фото + видео Взрывы в Керченском проливе: дроны протаранили роCCийский танкер 2023-08-05 10:15
фото Подбитый "Оленегорский горняк" в Новороссийске поставили к стенке: спутниковые снимки 2023-08-05 09:30
Китай подтвердил участие в переговорах о мире в Украине в Саудовской Аравии 2023-08-05 08:30