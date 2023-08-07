ВОЙНА В Украине В ГУР Минобороны пояснили, зачем рф имитирует ракетные пуски с территории беларуси

2023-08-07 11:33

московия могла имитировать пуски ракет с территории беларуси, чтобы втянуть последнюю в полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Укринформу.

Он опроверг таким образом новость о том, что во время массированной ракетной атаки рф по Украине появилась информация, что ракеты могли запустить с территории Беларуси.

По его словам, это мог быть электронный запуск или имитация. Представитель ГУР добавил, что на территории Беларуси размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций.

Также он предполагает, что рф может это совершать такие провокации для вовлечения Беларуси в войну против Украины.