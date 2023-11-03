ВОЙНА В Украине Северная Корея не сможет на постоянной основе помогать россии снарядами

2023-11-03 17:32

Північна Корея не зможе постійно допомагати росії з постачанням боєприпасів для війни. Причина не тільки у тому, що "запаси КНДР значні, але не безмежні" .

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі національного телемарафону.

"Запаси Північної Кореї значні, але вони не безмежні. І покривати лише Північна Корея потребу росії в війні і в артснарядах не зможе. Навіть названі цифри, оприлюднені, мова йде про два місяці війни. І звичайно Північна Корея такими темпами не може постачати на рф, і тим самим послаблювати і себе, оскільки у них є свої плани та політичні цілі і амбіції. Тому це важливий фактор, який впливає, на який треба зважати", - наголосив він.

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ВОЙНА В Украине

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