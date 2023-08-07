ВОЙНА В Украине Враг может использовать "жару" и ударить "баллистикой" - Гуменюк

2023-08-07 16:05

В ближайшие дни враг, вероятно, не будет применять массированные ракетные и дроновые атаки по Украине, но могут быть точечные удары.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отмечает, мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу: "Речь идет о ракетных массированных ударах. Но тут надо быть начеку и понимать, что враг время от времени тактику меняет. Вполне вероятно они могут применять точечные одиночные ракетные удары", - подчеркнула она.

При этом Гуменюк призвала украинцев не расслабляться.

"Летний период, жара очень существенно влияет на психологическое состояние людей, они расслабляются и, отдохнув за выходные, чувствуют, что жизнь наладилась. Очень всем этого желаю, но надо понимать, что враг продолжает нас терроризировать", - отметила Гуменюк.

Она сообщила, что сейчас ни одного ракетоносителя в Черном море нет. По ее словам, вероятно, они перестраиваются, слаживают свои действия с авиацией, разведкой.

"Пару дней мы можем говорить о том, что они, скорее всего, будут использовать либо баллистические угрозы, а это также способ психологического террора, либо любые способы атак прифронтовых территорий. Ракетный и дроновый террор сейчас на определенной паузе. Хотя им может понадобиться меньше времени, чем пара суток", - отмечает Гуменюк.

По ее словам, одна ночь в спокойном режиме означает, что уже все набрались сил.

Армия РФ атаковала ряд регионов Украины - что произошло в эти сутки

По данным Генштаба, враг за последние сутки нанес 30 ракетных ударов, 52 авиационных удара, 75 ударов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В ночь на 7 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

Взрыв прогремел в Синельниковском районе, возник пожар, который спасатели уже потушили. Последствия атаки выясняются.

Сегодня российская армия также расстреливала жилые дома в Херсоне. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко отметил, что ночью несколько раз были атакованы все районы областного центра. Фиксируется попадание по многоквартирному дому. Один человек погиб, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.