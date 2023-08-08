Политика Саммит в Саудовской Аравии показал, что Китай заметно изменил позицию в вопросе войны в Украине

2023-08-08 09:24

Международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Китая .

Как известно, на переговорах в Джидде присутствовали представители более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские страны, но не россию.

Китай направил своего специального посланника по евразийским делам и бывшего посла на россии Ли Хуэя, который в мае совершил поездку по шести европейским столицам, чтобы найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования войны.

Ли "имел широкие контакты и общение со всеми сторонами относительно политического урегулирования украинского кризиса... выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса", - говорится в письменном заявлении МИД КНР.

"Все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали позитивную роль Китая в содействии мирным переговорам", - добавили в Пекине.

Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения из 12 пунктов и будет "накапливать взаимное доверие", заявили в МИД.

По мнению аналитиков, даже само присутствие Китая свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина.

Ранее Пекин отказался открыто осудить россию за начатое ею в феврале 2022 вторжение в Украину. Но он предложил свой собственный "мирный план", получивший вялую реакцию как на россии, так и в Украине, в то время как США и НАТО отнеслись к нему скептически.

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