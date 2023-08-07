Политика У Зеленского сообщили о положительных результатах мирного саммита в Саудовской Аравии

2023-08-07 08:26

В Саудовской Аравии в минувший уикенд состоялся мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. О результатах переговоров сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как говорится в релизе ОПУ, в саммите приняли участие более 40 стран. Это свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности в установлении устойчивого и продолжительного мира. Отметим, что на встречу не были приглашены российские представители.

"У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение", - поделился впечатлениями руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, возглавивший украинскую делегацию.

По его словам, некоторые из представителей имели разные взгляды, однако все страны засвидетельствовали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. Именно на этих принципах, как отметил руководитель ОП, построена Формула мира президента Владимира Зеленского.

"Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", – говорится в сообщении ОПУ.

Стороны со своей стороны договорились продолжить работу на разных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира.