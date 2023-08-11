Украина предоставила Пентагону отчет об использовании американских кассетных боеприпасов, полученных ВСУ от США в рамках военной помощи. Об этом сообщает CNN.
По словам украинского чиновника, информация, переданная Пентагону, содержала данные как по количеству выпущенных кассетных снарядов, так и уничтоженных российских целей.
Отчет был передан в ответ на запрос США в рамках соглашения об отправке в Украину кассетных артиллерийских снарядов, известных как DPICM.
Пентагон пока не комментировал эту информацию.
Напомним, в июле США передали Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден заявлял, что подобные боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление.