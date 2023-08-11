ВОЙНА В Украине Украина предоставила Пентагону отчет об использовании американских кассетных боеприпасов

2023-08-11 12:29

Украина предоставила Пентагону отчет об использовании американских кассетных боеприпасов, полученных ВСУ от США в рамках военной помощи. Об этом сообщает CNN.

По словам украинского чиновника, информация, переданная Пентагону, содержала данные как по количеству выпущенных кассетных снарядов, так и уничтоженных российских целей.

Отчет был передан в ответ на запрос США в рамках соглашения об отправке в Украину кассетных артиллерийских снарядов, известных как DPICM.

Пентагон пока не комментировал эту информацию.

Напомним, в июле США передали Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден заявлял, что подобные боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

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В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения 2023-08-11 08:26