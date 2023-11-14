ВОЙНА В Украине Экс-глава разведки США пояснил, какое оружие могло бы действительно переломить ход войны в Украине

2023-11-14 12:27

Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что истребители F-16 Украина получит уже этой зимой. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

В частности, он ответил на вопрос, какое оружие могло бы действительно переломить ход войны.

"Я считаю, что скорее сочетание ряда вооруженных комплексов, некоторые из которых США уже предоставили. Как вот баллистические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Очень важным станет предоставление F-16, которые вероятно этой зимой получат украинские ВВС. Считаю, что украинские пилоты исключительные и они очень быстро перейдут с самолетов МиГ и СУ на F-16", - сказал Петреус.

Также, по его мнению, помогло бы большее количество беспилотников, которые предоставляет США.

"В частности хорошо было бы увеличить производство Switchblade (барражирующий боеприпас) Все это, а также средства ПВО и контрбатарейные системы, о чем писал генерал Залужный", - отметил генерал.

Кроме этого, он ответил на вопрос, какой креативности ожидает от Украины в войне.

"Я бы сказал, что просто украинцам нужно продолжать креативить, потому что украинцы не раз это уже проявляли. Украинский народ имеет чрезвычайный талант и исключительные производственные навыки. Они научились модифицировать запасные части для западных систем, которые были предоставлены Украине, и которые Украина не хочет возвращать обратно в Польшу для ремонта. Поэтому они просто сами изготавливают запчасти. Я думаю, что все это, между прочим, будет иметь значение и после войны, поскольку я подозреваю, что некоторые европейские фирмы по безопасности и обороне собираются отправить по крайней мере часть своего производства и комплектования в Украину", - сказал экс-директор ЦРУ.