ВОЙНА В Украине Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще их не применяла - Тарнавский

2023-07-13 16:05

Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но на поле боя их еще не задействовала, подтвердил в комментарии CNN командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он выразил уверенность, что этот тип боеприпасов окажет большой эффект на ход боев.

"Мы получили их (кассетные снаряды), мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить (ход боевых действий)", - сказал Тарнавский.

С кассетными снарядами ВСУ получат преимущество, добавил он.

Отмечается, что Украина не подтверждала прибытие кассетных снарядов, но уже дала заверение Америке, что в густонаселенных районах использовать их не будет. Это подтвердил и сам Тарнавский.

Кассетные боеприпасы для Украины - главное

Кассетные боеприпасы были поводом для долгих споров в Белом доме. После многомесячных дискуссий Вашингтон таки одобрил их передачу Украине.

В новый пакет от Америки также вошли, в том числе, боеприпасы к HIMARS, 32 единицы Bradley, столько же Stryker, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты.

Ни США, ни Украина, ни Россия не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам. Оккупанты неоднократно использовали их как на поле боя против ВСУ, так и по украинскому гражданскому населению.

Для Украины кассетные боеприпасы решат две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем и сокращение численного превосходства России в артиллерии.