ВОЙНА В Украине Шольц прокомментировал возможность передачи ракет Taurus для ВСУ

2023-08-14 20:04

 

Канцлер Германии Олаф Шольц фактически впервые не исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus.

Самый актуальный для многих украинцев вопрос ему задали в "Летнем интервью" на телеканале ZDF.

"Как и ранее, мы будем тщательно проверять каждое конкретное решение", - заявил канцлер Германии.

На просьбу уточнить, даст ли он согласие на поставку ракет, если будет возможность снизить дальность полета, Шольц ответил: "Мы занимаемся всеми вопросами, с которыми к нам обращаются, и сможем что-то сказать по этому поводу тогда, когда будет о чем говорить".

Шольц напомнил, что Германия является вторым после США донором помощи для Украины и подтвердил, что официальный Киев благодарен за это. При этом, по его мнению, большинство немцев считают очень правильным, что власть не отвечает мгновенно на какие-либо требования, но действует взвешенно.

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