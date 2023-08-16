Жизнь Як можна відновити втрачені документи на нерухомість в Україні

2023-08-16 14:31

Дублікати втрачених документів, ви можете отримати у того самого нотаріуса, де ви отримували оригінали.

Цей нотаріус може вам видати дублікати наступних документів:

свідоцтва про спадщину за законом або заповітом

договір міни

договір купівлі-продажу

договір дарування

Якщо ви не памʼятаєте, який саме нотаріус проводив реєстрацію вашого документа, ви можете отримати платну довідку з Реєстру на сайті Мінюсту , яка містить інформацію про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснив.

ЦНАПи можуть видавати дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомого майна. Перелік необхідних документів потрібно уточнювати у ЦНАПах, де надаються такі послуги.

У випадку відмови в оформленні документів на право власності або в отриманні дубліката питання вирішується в судовому порядку.

До заяви до суду варто долучити письмову відмову нотаріуса чи іншого органу, який видає документи на право власності