Як можна відновити втрачені документи на нерухомість в Україні

Дублікати втрачених документів, ви можете отримати у того самого нотаріуса, де ви отримували оригінали.
Цей нотаріус може вам видати дублікати наступних документів:
Якщо ви не памʼятаєте, який саме нотаріус проводив реєстрацію вашого документа, ви можете отримати платну довідку з Реєстру на сайті Мінюсту , яка містить інформацію про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснив.
ЦНАПи можуть видавати дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомого майна. Перелік необхідних документів потрібно уточнювати у ЦНАПах, де надаються такі послуги.
У випадку відмови в оформленні документів на право власності або в отриманні дубліката питання вирішується в судовому порядку.
До заяви до суду варто долучити письмову відмову нотаріуса чи іншого органу, який видає документи на право власності