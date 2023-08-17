ВОЙНА В Украине Враг потерял в акватории Черного моря уже пять больших десантных кораблей

2023-08-17 10:27

Военный флот оккупантов стремительно отправляется в направлении, обозначенном в свое время защитниками острова Змеиный.

Украинские военные вывели из строя пять десантных кораблей флота рф. Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире канала FREEDOM.



Он отметил, что сейчас для россиян перекрыта возможность пополнения Черноморского флота.



"Они под видом учений перед полномасштабным вторжением, как могли, его накачали. Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти", – сказал Плетенчук.



По его словам, общий износ парка кораблей Черноморского флота рф составляет 60-70%, а госзаказы по производству новых судов выполняют лишь на 35%, еще и с опозданием на многие годы. Поэтому сегодня российский флот в Черном море – это лишь "бледная тень советского флота, который фактически достался россии в наследство".



Список пораженных десантных кораблей:





ВДК Саратов, утопленный

ВДК Новочеркасск, поражен

ВДК Цезарь Куников, поражен

ДК Серна, утопленный

Оленегорский горняк, пораженный

Слава Украине!