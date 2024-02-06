ВОЙНА В Украине Сколько кораблей потерял Черноморский флот рф: в ВСУ шокировали цифрой

2024-02-06 17:37

 

К началу вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля.

Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ с начала вторжения Путина.

Такие данные приводит Стратком ВСУ.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подлодку.

"По данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения черноморский флот России насчитывал 74 боевых корабля. Агрессия против Украины вредна для вашего флота. Число дня — около 33%", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля эксофицер ВМС Бельгии и нынешний военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен опубликовал обновленную инфографику по поводу потерь Черноморского флота РФ.

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