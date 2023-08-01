ВОЙНА В Украине В роССии заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота

2023-08-01 20:04

 

В России заявили, что Украина атаковала корабли Черноморского флота беспилотными катерами.

В России заявили, что ночью 1 августа ВСУ совершили атаку беспилотными катерами на корабле Черноморского флота.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Тремя морскими безэкипажными катерами они пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км к юго-западу от Севастополя", — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве страны-агрессорки уверяют, что при отражении атаки все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

subscriber subscriber

Еще по теме

Обстрелы портов: россияне уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия за 9 дней - МИД

2023-08-01 21:37

В Госдепе США подтвердили начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

2023-08-01 20:48

В Украине изменяют порядок выплат для переселенцев

2023-08-01 19:15

В Украине больше не будет поселков городского типа. Что изменится

2023-07-31 22:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Ситуация беспрецедентна": в Кабмине рассказали, сколько украинцев находятся за границей

2023-08-01 22:15

Обстрелы портов: россияне уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия за 9 дней - МИД

2023-08-01 21:37

В роССии заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота

2023-08-01 20:04

США - о ядерных бреднях медведева: Безрассудно и безответственно

2023-08-01 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Ситуация беспрецедентна": в Кабмине рассказали, сколько украинцев находятся за границей 2023-08-01 22:15
Обстрелы портов: россияне уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия за 9 дней - МИД 2023-08-01 21:37
В роССии заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота 2023-08-01 20:04
США - о ядерных бреднях медведева: Безрассудно и безответственно 2023-08-01 18:26