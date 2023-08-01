В роССии заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота

В России заявили, что Украина атаковала корабли Черноморского флота беспилотными катерами.
В России заявили, что ночью 1 августа ВСУ совершили атаку беспилотными катерами на корабле Черноморского флота.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Тремя морскими безэкипажными катерами они пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км к юго-западу от Севастополя", — говорится в заявлении.
В оборонном ведомстве страны-агрессорки уверяют, что при отражении атаки все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.