ВОЙНА В Украине Территории в обмен на членство в НАТО: Столтенберг прокомментировал скандал

2023-08-17 16:05

 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал скандал с главой его канцелярии о возможности обмена украинских территорий на членство в Альянсе.

Как пишет Reuters, на конференции в Норвегии генсек подчеркнул, что только Украина решает, когда есть условия для присоединения к любым переговорам и какое решение является приемлемым.

По его словам, роль НАТО заключается в поддержке Украины.

"Его [Йенссена] послание и это мое главное послание, которое является главным посланием НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна – мы поддерживаем Украину", - подытожил Столтенберг.

Территории Украины в обмен на членство в НАТО - скандал со Стианом Йенсеном

Глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен назвал возможным вариантом отказ Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе.

Его заявление вызвало возмущение в МИД и СНБО Украины. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также жестко отреагировал скандал. По его словам, в НАТО фактически предлагают дать возможность России "апгрейдить все свои технологии убийства украинцев", накопить дополнительные ресурсы и передать войну "как эстафету" будущему поколению.

Позже Йенссен извинился и заявил, что его слова были ошибкой.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Зеленского отреагировали на идею про размен территории Украины на вступление в НАТО

2023-08-16 20:48

Когда будут заключены соглашения о гарантиях безопасности Украины на пути к НАТО

2023-08-09 09:35

В ГУР Минобороны пояснили, зачем рф имитирует ракетные пуски с территории беларуси

2023-08-07 11:33

Гривна заметно укрепилась по отношению к доллару и евро

2023-08-02 08:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Швеция предоставит Украине помощь на 270 млн евро: боеприпасы, грузовики, оборудование

2023-08-17 16:48

Территории в обмен на членство в НАТО: Столтенберг прокомментировал скандал

2023-08-17 16:05

За сутки оккупанты нанесли 80 ударов по инфраструктуре и жилым домам Запорожской области

2023-08-17 15:37

В Запорожской области ВСУ сбили уже восьмой вражеский вертолет Ка-52

2023-08-17 14:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Швеция предоставит Украине помощь на 270 млн евро: боеприпасы, грузовики, оборудование 2023-08-17 16:48
Территории в обмен на членство в НАТО: Столтенберг прокомментировал скандал 2023-08-17 16:05
За сутки оккупанты нанесли 80 ударов по инфраструктуре и жилым домам Запорожской области 2023-08-17 15:37
В Запорожской области ВСУ сбили уже восьмой вражеский вертолет Ка-52 2023-08-17 14:29