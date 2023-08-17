ВОЙНА В Украине Выяснилось, сколько придется платить за электроэнергию в сентябре: назван тариф

2023-08-17 21:37

Стало известно, сколько придется платить украинцам за электроэнергию в сентябре 2023 года.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, в сентябре стоимость электроэнергии будет на уровне 2,64 гривен за кВт/ч. При этом данный тариф не должен меняться как минимум до конца 2023 года.

Исходя из заявления Кабинета Министров Украины, решение о росте тарифа, которое было принято в июне этого года, будет действовать до апреля 2024 года. Что касается решения о пересмотре цены на электроэнергию, то оно будет зависеть от большого ряда обстоятельств, в том числе от состояния энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал само повышение стоимости электричества для населения вынужденной мерой. По его словам, цель состояла в необходимости получить дополнительные средства на ремонт энергосистемы, значительно поврежденной в ходе российских атак.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – объяснил он.