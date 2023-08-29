ВОЙНА В Украине СБУ разоблачила в Виннице членов военной медкомиссии, торговавших диагнозами для уклонистов

2023-08-29 10:26

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Виннице более 10 должностных лиц военной медкомиссии и наживавшихся на уклонистах врачей. Об этом сообщает СБУ на своем Telegram-канале.

"В результате комплексных мероприятий задержан организатор сделки - чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек. В первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии. За деньги организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и убежать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - отмечается в сообщении.

Злоумышленник требовал за такие услуги от трех до 10 тысяч долларов США, что зависело от сложности диагноза и срочности его установления. Организатор обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии для фальсификации медицинских выводов о состоянии здоровья "клиентов".

Сотрудники СБУ установили более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников.

"Правоохранители задержали главного фигуранта - чиновника лечебно-диагностического центра "на горячем" во время передачи ему новой суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

При обыске в автомобиле, а также по месту работы и проживания задержанного обнаружено:

деньги, полученные коррупционным путем;

документы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении за Незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Также решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по статье Получение взятки (ч. 2 ст. 368 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.