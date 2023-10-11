ВОЙНА В Украине СБУ разоблачила и перекрыла еще три схемы уклонения от мобилизации

2023-10-11 11:21

Служба безопасности заблокировала три схемы уклонения от мобилизации, действовавших в центральных и западных областях Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, одна из организаторов незаконного выезда призывников за границу получила тюремный срок. Ею оказалась глава райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.



"За деньги чиновница помогала уклонистам скрыться за пределы Украины на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации сделки она привлекла своих сообщников из местной медико-социальной экспертной комиссии", - уточнили в СБУ.



Женщина была задержана в августе 2022 года на содеянном во время передачи клиенту "проплаченных" им фальшивых документов. Суд признал ее виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины) и назначил семь лет тюрьмы.



Кроме того, военная контрразведка СБУ задержала еще двух организаторов "схем уклонистов" в Черкасской области и в Хмельницком, которые за сумму от 4 до 10 тысяч долларов предлагали изготовить фальшивые документы о "страшном" нездоровье.



В Хмельницком этим занималась работница местной аптеки. Женщина под видом обыденных разговоров с покупателями, искала "клиентов", а затем обращалась к своему бывшему мужу - работнику областного военкомата, который и подделывал документы.



В Черкасской области фиктивные медсправки о непригодности к службе продавала экс-сотрудница больницы города Городище. Для оформления подделок она привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.