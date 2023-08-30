Жизнь Лето уйдет с грозами: синоптики дали прогноз

2023-08-30 19:15

Конец лета в этом году в Украине будет с грозовыми дождями и даже местами со шквалами. Температура спадет, местами до 20 градусов тепла днем, и снизится в последующие дни на 2-5°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

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"Завтра на Правобережье кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков; температура ночью 16-22°, в восточных и северо-восточных областях 12-17°, днем 26-31°, на юго-востоке страны до 35°, в западных областях 20-25°", - сообщили синоптики.

Детали

В течение суток 1 сентября, как сообщается, в большинстве областей, ночью 2 сентября в южных, центральных и восточных областях кратковременные дожди с грозами, на остальной территории, в субботу днем в Украине без осадков; температура снизится на 2-5°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-20°, днем 28-31°.