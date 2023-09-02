ВОЙНА В Украине Война может закончиться в 2023 году, все зависит от событий на фронте, - Зеленский

2023-09-02 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в определенных условиях война может завершиться до конца 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В интервью португальскому телеканалу RTP президент отметил, что "трудно говорить" о дате окончания войны, но это может произойти в ближайшие месяцы. Все зависит от нескольких факторов, в том числе успешности контрнаступления украинских сил.

Зеленский подчеркнул, что события на фронте станут определяющими для принятия соответствующего политического решения.

Также президент Украины отметил, что приглашение нашей страны в НАТО может "приблизить конец войны". Украинский президент считает, что Украина станет частью Североатлантического альянса только после войны, но приглашение все же может получить раньше.

Комментируя предложения представителей некоторых стран по поводу переговоров между Украиной и Россией, в частности президента Бразилии Лулы да Силвы, Зеленский отметил, что необходимо отказаться от "устаревшего менталитета холодной войны" и "понимать, кто жертва, а кто агрессор".

Президент подчеркнул, что хоть какой-то диалог с РФ возможен только при условии, что "россияне начнут уважать наше право, право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", – сказал Зеленский.