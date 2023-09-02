ВОЙНА В Украине "Доставайте куртки и сапоги": в Украине резко изменится погода

2023-09-02 14:30



В воскресенье, 3 сентября, в Украине заметно снизится температура воздуха. Только на востоке немного задержится настоящее лето – до +29 градусов.

Об этом в своем прогнозе погоды сообщила синоптик Наталья Диденко.

3 сентября температура воздуха в среднем по стране ожидается в пределах +22+26 градусов. А в Карпатах будет еще прохладнее, поэтому синоптик рекомендует смело доставать куртки и резиновые сапоги.

В воскресенье дожди местами с грозами пройдут в западных областях. При этом возможны сильные ливни. Осадки дойдут до Житомирщины, Винницкой области, части Киевщины. На остальной территории Украины будет сухо.

Погода в Киеве 3 сентября

В столице будет без существенных осадков. Дождь ожидается ночью с воскресенья на понедельник. Температура воздуха в воскресенье будет около +25 градусов.

Диденко также отметила, что сейчас в регионах, где нет осадков, идет бабье лето, которое продлиться ориентировочно до 11 сентября.

Напомним, ранее синоптики дали холодный прогноз на осень, отметив, что снижение темперартуры воздуха до +9 возможно уже в сентябре.