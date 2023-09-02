ВОЙНА В Украине "Доставайте куртки и сапоги": в Украине резко изменится погода

2023-09-02 14:30


В воскресенье, 3 сентября, в Украине заметно снизится температура воздуха. Только на востоке немного задержится настоящее лето – до +29 градусов.

Об этом в своем прогнозе погоды сообщила синоптик Наталья Диденко.

3 сентября температура воздуха в среднем по стране ожидается в пределах +22+26 градусов. А в Карпатах будет еще прохладнее, поэтому синоптик рекомендует смело доставать куртки и резиновые сапоги.

В воскресенье дожди местами с грозами пройдут в западных областях. При этом возможны сильные ливни. Осадки дойдут до Житомирщины, Винницкой области, части Киевщины. На остальной территории Украины будет сухо.
Погода в Киеве 3 сентября

В столице будет без существенных осадков. Дождь ожидается ночью с воскресенья на понедельник. Температура воздуха в воскресенье будет около +25 градусов.

Диденко также отметила, что сейчас в регионах, где нет осадков, идет бабье лето, которое продлиться ориентировочно до 11 сентября.

Напомним, ранее синоптики дали холодный прогноз на осень, отметив, что снижение темперартуры воздуха до +9 возможно уже в сентябре.

subscriber subscriber

Еще по теме

Румыния и Нидерланды подписали директиву о подготовке украинских пилотов F-16

2023-09-01 19:31

Літо затримається в Україні ще на 10-12 днів, а на півдні навіть довше

2023-09-01 12:29

"Критиковать контрнаступление равнозначно плевку в лицо украинского солдата", - Кулеба

2023-08-31 22:15

Не только F-16: Дмитрий Кулеба рассказал, какие еще истребители хочет получить Украина

2023-08-31 21:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

рф развернула "резервную армию" - ISW

2023-09-02 15:30

"Доставайте куртки и сапоги": в Украине резко изменится погода

2023-09-02 14:30

Reuters: США предоставят Украине снаряды с обедненным ураном в новом пакете помощи

2023-09-02 12:30

Война должна быть перенесена на территорию роССии - Буданов

2023-09-02 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

рф развернула "резервную армию" - ISW 2023-09-02 15:30
"Доставайте куртки и сапоги": в Украине резко изменится погода 2023-09-02 14:30
Reuters: США предоставят Украине снаряды с обедненным ураном в новом пакете помощи 2023-09-02 12:30
Война должна быть перенесена на территорию роССии - Буданов 2023-09-02 11:30