Кого можуть мобілізувати до війська цієї осені примусово, а хто воюватиме за власним бажанням
2023-09-07 09:31
Зараз армії потрібні штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, оператори БпЛА, водії та парамедики. Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків.
Мобілізувати можуть:
- чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
- призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу;
- знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду чи без;
- жінок за власним бажанням, придатних за станом здоров'я;
- осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — за власним бажанням.