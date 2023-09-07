ВОЙНА В Украине Кого можуть мобілізувати до війська цієї осені примусово, а хто воюватиме за власним бажанням

2023-09-07 09:31

Зараз армії потрібні штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, оператори БпЛА, водії та парамедики. Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків.

Мобілізувати можуть:

  • чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
  •  призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу;
  • знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;
  • придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду чи без;
  • жінок за власним бажанням, придатних за станом здоров'я;
  •  осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — за власним бажанням.
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Кого можуть мобілізувати до війська цієї осені примусово, а хто воюватиме за власним бажанням

2023-09-07 09:31
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ВОЙНА В Украине

Вражеский удар по рынку Константиновки: в полиции обновили данные о жертвах и пострадавших 2023-09-07 13:35
видео 5 найбільш зухвалих та успішних операцій ГУР України за останній час 2023-09-07 12:30
ЄС планує подвоїти виробництво снарядів, аби допомогти Україні знищити ворога 2023-09-07 11:34
Кого можуть мобілізувати до війська цієї осені примусово, а хто воюватиме за власним бажанням 2023-09-07 09:31