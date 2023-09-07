ВОЙНА В Украине Кого можуть мобілізувати до війська цієї осені примусово, а хто воюватиме за власним бажанням

2023-09-07 09:31

Зараз армії потрібні штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, оператори БпЛА, водії та парамедики. Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків.

Мобілізувати можуть: