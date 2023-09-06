ВОЙНА В Украине Глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что роССийский дрон упал на территорию страны

2023-09-06 18:26

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию страны.

Об этом пишет Antena 3 CNN.

Министр отметил, что нужно усилить меры безопасности: создать больше наблюдательных пунктов и больше патрулей.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.

В то же время президент Румынии Иоганис отрицал информацию о падении "шахеда" на территории страны.