ВОЙНА В Украине роССия уничтожила сотни единиц техники ВСУ, оказавшейся муляжами — CNN

2023-09-12 16:48

Армия РФ уничтожила сотни единиц оружия-приманки.

Вооруженные силы Украины активно подменяют на поле боя гаубицы, танки и радары макетами, чтобы заставить войска России напрасно тратить дроны, ракеты и снаряды на уничтожение ложных целей.

Об этом говорится в сюжете CNN.

Это позволило ввести в заблуждение российских захватчиков. К примеру, украинские пушки-гаубицы Д-20, гаубицы американского производства М777, минометы, РЛС и средства ПВО копируют в небольшом ангаре. На территории огромной промышленной площадки можно увидеть набор муляжей новейших американских и европейских технологий.

Они созданы с единственной целью – быть уничтожены как можно скорее. Как говорит металлургическая компания-производитель, это оружие-приманка чрезвычайно успешно: сотни стали целью российских войск почти сразу после того, как они были развернуты.

Специалисты тщательно подходят к созданию соответствующих объектов. После каждого попадания военные отдают обломки.

"Если муляж был уничтожен, мы работали не зря", – сказал CNN представитель компании, занимавшейся изготовлением муляжей.

Он отметил, что скорость уничтожения свидетельствует о качестве изделия. Если по нему слишком долго не стреляют, инженеры возвращаются за чертеж.

Цель таких муляжей двойная: спасти жизнь украинцев и заставить россиян растратить собственные очень дорогие беспилотники-камикадзе, снаряды и ракеты.

Представитель компании добавил, что войска РФ уничтожили уже сотни таких муляжей. Разработчики даже не успевают удовлетворять спрос со стороны военных.

Сначала макеты были "грубыми", демонстрируя, что ВСУ имеют лучшее оборудование, чем это на самом деле. Снабжение разной западной техники заставили компанию изобретать новые способы изготовления муляжей, похожих на прототипы, тем более, что в Украину прибывают все более сложные виды вооружений.

"Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование беспилотников и ракет, чтобы уничтожить наши приманки. В конце концов беспилотники и ракеты дорогие. Наши модели намного, намного дешевле", — объясняет представитель компании.

К примеру, настоящая 155-мм гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов. Изготовление версии-муляжа стоит менее $1000 и не содержит ничего более причудливого, чем старые канализационные трубы.

В компании объяснили, что показатель успеха их фейкового оружия – не количество изготовленных приманок, а количество уничтоженных.

"Чем быстрее наши приманки будут уничтожены, тем лучше для нас".