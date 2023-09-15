Как именно Владимир Зеленский предлагает изменить закон про е-декларирование
2023-09-15 08:26
Володимир Зеленський пропонує встановити, що на період до припинення чи скасування військового стану НАЗК забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій. При цьому не відображатимуться декларації, подані, зокрема:
- Військовослужбовцями ДПСУ, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, Управління держохорони
- ВСУ та інших військових формувань
- працівників поліції особливого призначення
- Поранених, полонених, миротворців або осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях
Ці винятки не стосуються :
- військовослужбовців на посадах міністрів та їх заступників, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, на інших посадах в апаратах міністерств, органах виконавчої влади, органах системи правосуддя
- входять до складу ВЛК
- які проходять службу в ТЦК та СП
- здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення.