Политика Как именно Владимир Зеленский предлагает изменить закон про е-декларирование

2023-09-15 08:26

Володимир Зеленський пропонує встановити, що на період до припинення чи скасування військового стану НАЗК забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій. При цьому не відображатимуться декларації, подані, зокрема:

  1. Військовослужбовцями ДПСУ, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, Управління держохорони
  2. ВСУ та інших військових формувань
  3. працівників поліції особливого призначення
  4. Поранених, полонених, миротворців або осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях

Ці винятки не стосуються :

  •  військовослужбовців на посадах міністрів та їх заступників, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, на інших посадах в апаратах міністерств, органах виконавчої влади, органах системи правосуддя
  • входять до складу ВЛК
  • які проходять службу в ТЦК та СП
  • здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення.
subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Политика"

Как именно Владимир Зеленский предлагает изменить закон про е-декларирование

2023-09-15 08:26

США имеют две стратегические цели в Украине — Блинкен их назвал

2023-09-14 22:15

Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

2023-09-14 18:26

Одна из ключевых стран ЕС заявила, что не допустит экстрадиции уклонистов от мобилизации

2023-09-14 09:31
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Как именно Владимир Зеленский предлагает изменить закон про е-декларирование 2023-09-15 08:26
США имеют две стратегические цели в Украине — Блинкен их назвал 2023-09-14 22:15
Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко 2023-09-14 18:26
Одна из ключевых стран ЕС заявила, что не допустит экстрадиции уклонистов от мобилизации 2023-09-14 09:31