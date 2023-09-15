Политика Как именно Владимир Зеленский предлагает изменить закон про е-декларирование

2023-09-15 08:26

Володимир Зеленський пропонує встановити, що на період до припинення чи скасування військового стану НАЗК забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій. При цьому не відображатимуться декларації, подані, зокрема:

Військовослужбовцями ДПСУ, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, Управління держохорони ВСУ та інших військових формувань працівників поліції особливого призначення Поранених, полонених, миротворців або осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях

Ці винятки не стосуються :