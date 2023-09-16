ВОЙНА В Украине В Германии назвали возможные сроки принятия решения передачи ракет Taurus для ВСУ

2023-09-16 11:30

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, когда может быть приянто решение Германии о передаче Украине ракет Taurus.

Как передает "Хвиля", об этом он сообщил во время Вестфальской мирной конференции, пишет немецкое издание Phoenix.

Так, Писториус считает, что Берлин может определиться, будет ли передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, через приблизительно одну-две недели.

При этом, как пишет Zeit, глава Минобороны Германии подчеркнул, что дело не в недоверии к Украине или колебаниях, а в том, что Берлин должен взвешивать последствия каждого своего шага, а само дальнобойное оружие – "очень сложный промышленный продукт".

Кроме того, Писториус рассказал, что Германия может позволить себе такую осторожность, "даже если украинцам это сложно понять".

"Речь идет не о доверии, а о защите. Мы дали присягу не допустить причинения вреда немецкому народу. Это наша миссия. В то же время мы хотим поддержать Украину. И если для принятия решения понадобится неделя или две, то так и будет", - заявил он.

Вдобавок к этому Писториус объяснил, что у Берлина есть около 500 ракет Taurus, половина из которых устарела, а остальную нужно обновить и запрограммировать.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи.