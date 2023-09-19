ВОЙНА В Украине Писториус анонсировал пакет военной помощи ВСУ на 400 млн. евро

2023-09-19 17:37

 

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что правительство Германии предоставит Вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи.

По его словам, в пакет помощи войдет вооружение на общую сумму 400 миллионов евро.

"Мы поставим дополнительные боеприпасы: фугасные, минометные, минно-ракетные. Потому что боеприпасы – это то, что больше всего нужно Украине для защиты от жестокой захватнической войны", – сказал чиновник.

Кроме того, Украина получит защищенные транспортные средства и разминирование.

"Мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла", - резюмировал Писториус.

subscriber subscriber

Еще по теме

США готовятся анонсировать новый пакет военной помощи Украине - Салливан

2023-09-17 11:30

Дания предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

2023-09-15 11:34

Украина получила новый пакет военной помощи от Германии

2023-09-13 14:31

Не оружие: Япония анонсировала пакет помощи Украине

2023-09-10 09:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Освобождение Клещеевки и Андреевки могло повлечь деградацию роССийских войск – ISW

2023-09-19 19:15

6000 гривен ежемесячно: некоторым военным выплатят дополнительную надбавку

2023-09-19 18:26

Писториус анонсировал пакет военной помощи ВСУ на 400 млн. евро

2023-09-19 17:37

Все выданные после начала войны справки ВВК проверят правоохранители и Минздрав

2023-09-19 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Освобождение Клещеевки и Андреевки могло повлечь деградацию роССийских войск – ISW 2023-09-19 19:15
6000 гривен ежемесячно: некоторым военным выплатят дополнительную надбавку 2023-09-19 18:26
Писториус анонсировал пакет военной помощи ВСУ на 400 млн. евро 2023-09-19 17:37
Все выданные после начала войны справки ВВК проверят правоохранители и Минздрав 2023-09-19 15:37