ВОЙНА В Украине Писториус анонсировал пакет военной помощи ВСУ на 400 млн. евро

2023-09-19 17:37

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что правительство Германии предоставит Вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи.

По его словам, в пакет помощи войдет вооружение на общую сумму 400 миллионов евро.

"Мы поставим дополнительные боеприпасы: фугасные, минометные, минно-ракетные. Потому что боеприпасы – это то, что больше всего нужно Украине для защиты от жестокой захватнической войны", – сказал чиновник.

Кроме того, Украина получит защищенные транспортные средства и разминирование.

"Мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла", - резюмировал Писториус.