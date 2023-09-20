ВОЙНА В Украине Зеленский призвал Трампа презентовать свою "формулу мира"

2023-09-20 20:48

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-главу США Дональда Трампа публично презентовать "формулу мира" по войне России против Украины.

Об этом пишет CNN.

Зеленский напомнил, что существуют "красные линии", которые Киев не перейдет. В том числе условия, при которых украинское государство должно отдать свои территории российским оккупантам, - являются неприемлемыми, о чем президент предупредил Трампа.

"Поэтому (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", - заявил Зеленский.

Напоминаем, что Трамп сделал громкое заявление, что в роли президента США может "прекратить войну" в Украине.