ВОЙНА В Украине Зеленский призвал Трампа презентовать свою "формулу мира"

2023-09-20 20:48

 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-главу США Дональда Трампа публично презентовать "формулу мира" по войне России против Украины.

Об этом пишет CNN.

Зеленский напомнил, что существуют "красные линии", которые Киев не перейдет. В том числе условия, при которых украинское государство должно отдать свои территории российским оккупантам, - являются неприемлемыми, о чем президент предупредил Трампа.

"Поэтому (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", - заявил Зеленский.

Напоминаем, что Трамп сделал громкое заявление, что в роли президента США может "прекратить войну" в Украине.

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