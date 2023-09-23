ВОЙНА В Украине Танки ВСУ прорвали главную линию обороны на Запорожье, - ISW

2023-09-23 13:30

 

Украинские войска настолько подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы, что смогли перебросить технику вперед.

Украинские танки и другая бронетехника уже действуют к югу от последней линии главного оборонительного рубежа оккупантов, который сейчас прорывают ВСУ в Запорожской области.

Об этом сообщают аналитики ISW со ссылкой на геолокированные кадры от 21 сентября. Как отмечается, на них видно, что бронетехника Сил обороны продвинулась к югу от противотанковых рвов врага и так называемых "зубов дракона", которые являются частью трехуровневой обороны. ВСУ вступили в ограниченный бой к западу от Вербного, что в 18 км юго-восточнее Орехова.

По словам экспертов, это первый зафиксированный случай использования бронетехники украинских войск вне трехуровневой линии обороны оккупантов. Это указывает на то, что украинцы прорвали первые две линии этого эшелона в достаточной степени, чтобы пропустить технику через брешь.

Аналитики предполагают, что ВСУ подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед. Способность украинских военных доставлять бронетехнику к мощнейшей российской линии обороны, а также использовать ее возле подготовленных оборонительных позиций противника является важным признаком прогресса в этом контрнаступлении.

Война в Украине -последние новости

ВСУ нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работиного в Запорожской области.

OSINT-аналитики учитывая новости с поля боя заявляли, что ВСУ впервые вывели тяжелую технику Strykers и Marders за пределы противотранспортного рва и "зубов дракона".

За прошедшие сутки российские оккупанты вели наступательные действия на нескольких направлениях фронта, но силы обороны успешно отразили все атаки.

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