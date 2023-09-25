ВОЙНА В Украине Потери врага все еще выше потерь ВСУ - Буданов

2023-09-25 16:48

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что потери армии РФ выше, чем ВСУ.

Об этом он сказал в интервью западным СМИ.

"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, наши потери все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", – сказал он.

Главный украинский разведчик подчеркнул, что он не знает точных цифр. Однако он отметил, что все потери Украины выросли в связи с контрнаступлением. Речь идет о погибших и раненых защитниках.

По его словам, Украине необходимо что-либо менять. Ведь в России человеческих ресурсов гораздо больше, чем у нашего государства. Украина не может продолжать сражаться таким образом, потому что это не даст желаемых результатов.

Буданов указал на потребность нашей страны в дополнительных системах оружия и возможностях, которые все еще могут изменить существующий сегодня баланс. Как пояснил глава ГУР, Украине нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать российские командные пункты, материально-технические хранилища и т.д.

Буданов призвал решить вопрос об увеличении общего количества артиллерийских стволов в поле боя.