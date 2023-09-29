ЯК ОФОРМИТИ СТАТУС ВПО ОСОБАМ БЕЗ ПРОПИСКИ

У разі відсутності в документі відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території на момент виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.
Такими документами можуть бути:
Під час подання заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану заявник надає відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, сформованих через «Дію» або «єДокумент», або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.