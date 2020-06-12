Политика ЦИК утвердил новые правила выборов - число избирателей выросло на миллион

2020-06-12 13:43 126

ЦИК Украины утвердил Порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства. Постановление Комиссии вступает в силу с 1 июля 2020 года.

В результате возможность участвовать в голосовании, в том числе на местных выборах, получили внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты, другие избиратели, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации.

Для этого такому избирателю необходимо обратиться в орган ведения ГРИ (государственного реестра избирателей) по месту фактического проживания на территории Украины с заявлением:

- о включении в ГРИ - в случае, если гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, обнаружил, что его не включено в реестр;

- по изменению избирательного адреса - в случае, если запись об избирателе содержится в ГРИ, но он выбыл из зарегистрированного места жительства.

Заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме с использованием сети Интернет. Заявление в бумажной форме может быть подано также через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством. Заявление в электронной форме подается с применением электронной подписи избирателя. Данные документы можно подавать в период между и в первые пять дней избирательного процесса. Вместе с тем, избиратель, которому органом ведения ГРИ уже был определен избирательный адрес по фактическому месту его жительства, может обратиться с новым заявлением о смене не ранее чем через 180 дней после внесения первой в ГРИ.

С момента вступления в силу настоящего Порядка отсутствие у гражданина Украины зарегистрированного места жительства перестанет быть препятствием для его участия в голосовании как во время проведения общегосударственных, так и местных выборов.Так, в голосовании смогут принять участие дополнительно более миллиона граждан Украины.

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