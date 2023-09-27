ВОЙНА В Украине В Украине планируют наказывать мужчин, незаконно выехавших за границу

2023-09-27 19:15

Военнообязанные граждане Украины, незаконно пересекшие границу во время военного положения, будут привлечены к ответственности. но это будет происходить тогда, когда они будут возвращаться назад.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 26 сентября.

Он отметил, что речь идет о тех мужчинах, которые выехали из Украины незаконным способом, а вот тех, кто находился за границей до 24 февраля 2022 года и не вернулись, это нововведение касаться не будет.

"Если же кто-то незаконно все же пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то они также будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он в дальнейшем избегнет ответственности в соответствии с законодательством Украины", - сказал Демченко.

В то же время, спикер Госпогранслужбы не уточнил, каким именно будет это наказание.

По словам Демченко, военнообязанные мужчины не оставляют попыток незаконно пересечь госграницу, но таких случаев сталол намного меньше, чем в начале полномасштабной войны.

Попытки выехать из Украины незаконно фиксируютсь как на неофициальных пунктах пропуска, так и на официальных. В частности, военнообязанные используют поддельные документы или пытаются спрятаться в транспортных средствах.